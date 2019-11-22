Психотерапевт объяснил появление подражателей у историка Соколова

История расчленившего женщину в Кемеровской области мужчины напоминает детали дела доцента Олега Соколова, что указывает на возможное подражание, которое могли спровоцировать соцсети, заявил газете ВЗГЛЯД психотерапевт Европейского реестра Марк Сандомирский.

В поселке Бачатский Кемеровской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении 43-летней женщины. В состоянии алкогольного опьянения, держащего в руках сверток с одной из частей тела убитой, его обнаружили недалеко от мусорного контейнера. Мужчина пытался избавиться от улик. Возбуждено уголовное дело.

«Это большая проблема сегодняшнего общества - на фоне снижения общей культуры и роста домашнего насилия, еще и агрессивное подражание. Криминальные психопаты, склонные к насилию, нередко стремятся подражать преступникам, которые привлекли внимание общества, как будто заочно соревнуются с ними, чтобы компенсировать свою внутреннюю ущербность», – говорит Сандомирский.

Тут работает и механизм «информационной воронки» соцсетей, который не только притягивает массовое внимание к резонансным трагедиям, но и может подталкивать психически нездоровых людей к преступному подражанию, – говорит эксперт.

«Для того, чтобы СМИ не провоцировали увеличение подобных преступлений, необходимо давать меньше подробностей убийства и выражать негативное отношение общества к подобным случаям. Ни в коем случае нельзя героизировать преступника», – добавил Сандомирский.

Ранее доцент Олег Соколов, убивший и расчленивший свою сожительницу, был обнаружен в состоянии алкогольного опьянения в реке Мойке. После спасения мужчину отвезли в больницу с переохлаждением, однако в его рюкзаке нашли части тела девушки.