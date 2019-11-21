Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины

Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.

«В течение октября и ноября 2019 года я получал все сопутствующие документы гражданина Украины, сейчас делаю официальное заявление, что я гражданин Украины и имею паспорт нового образца – ID карту», – передает ТАСС слова Белецкого, который добавил, что получил гражданство «по территориальному происхождению как этнический украинец».

По его словам, министерство образования и науки Украины выдало ему свидетельство «О признании в Украине иностранного документа об образовании».

«Мой диплом Российской академии адвокатуры и нотариата о высшем образовании признан эквивалентным, согласно системе образования Украины. Согласно свидетельству, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», образовательный уровень второй магистерский, степень высшего образования магистр, что дает право на территории Украины на работу юристом и продолжение обучения», – сказал Белецкий.

В апреле Украина дала политическое убежище Белецкому, которого ранее обвинили в России в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Напомним, год назад Мещанский суд Москвы арестовал Белецкого и предъявил обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Осенью 2017 года Генпрокуратура заблокировала все сообщества партии в соцсетях, прошли обыски в офисе и квартире Белецкого.

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