Заочно арестованный в России националист Белецкий получил убежище на Украине

Украина дала политическое убежище лидеру незарегистрированной партии националистов Ивану Белецкому, которого ранее обвинили в России в публичных призывах к экстремистской деятельности.

«Украина официально предоставила мне убежище в полном объеме, все документы получены на руки. На данный момент я имею все права гражданина Украины, кроме права избираться в представительные органы государственной власти», – сообщил Белецкий ТАСС.

Он уточнил, что процедура получения статуса беженца длилась примерно год, а через три года он сможет получить гражданство Украины.

«Украина не имеет права выдать меня по запросу России и берет обязательства по моей международной защите в полном объеме», – добавил Белецкий.

Напомним, год назад Мещанский суд Москвы арестовал Белецкого и предъявил обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Осенью 2017 года Генпрокуратура заблокировала все сообщества партии в социальных сетях, прошли обыски в офисе и квартире Белецкого.

Ранее жителя Курска за экстремизм в соцсетях приговорили к 3,5 годам лишения свободы.