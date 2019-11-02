Белый дом объявил о готовности к импичменту Трампа

Американская администрация подготовлена к тому, что президент США Дональд Трамп будет подвергнут импичменту, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире телеканала Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома признала, что Палата представителей полного состава Конгресса США, вероятнее всего, проголосует за то, чтобы выдвинуть обвинения против действующего американского президента, передает ТАСС.

«Учитывая все их закрытые встречи и выборочные утечки показаний свидетелей, все изначально было подстроено таким образом, чтобы подвергнуть президента импичменту», – подчеркнула пресс-секретарь администрации Дональда Трампа.

«Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, но мы подготовлены к тому, что произойдет импичмент», – сказала Гришэм.

Напомним, в четверг Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента. Сам Трамп принятие резолюции назвал «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».

Политолог-американист Борис Межуев разъяснил газете ВЗГЛЯД значение этого события.

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