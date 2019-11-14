Адвокат раскрыл подробности дела о разглашении гостайны главой УФСИН Ростовской области

Арестованному начальнику управления ФСИН по Ростовской области Муслиму Даххаеву вменяется разглашение гостайны в виде нарушения секретного документооборота внутри организации, сообщил четверг его адвокат Александр Заманский.

«Громко звучит - разглашение гостайны. <...> Фактически инкриминируется нарушение секретного документооборота внутри организации. То, что пишут многие страшные вещи (в СМИ, – прим. ВЗГЛЯД), это нелепо», – сказал Заманский ТАСС.

Адвокат также сообщил, что подал жалобу на арест Даххаева.

Даххаев и его заместитель были задержаны по подозрению в должностных преступлениях. Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, накануне он был арестован. ФСБ засекретила дело.