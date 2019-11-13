ФСБ задержала начальника ростовского главка ФСИН за разглашение гостайны

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил источник в силовых структурах.

«По подозрению в должностных преступлениях задержан Даххаев и его заместители», – сообщил источник ТАСС.

Тем временем замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Он не уточнил, сколько заместителей начальника ГУФСИН задержаны вместе с ним.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», – пояснил Максименко.

Он уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ с управлением собственной безопасности ФСИН. «В отношении Даххаева велась разработка», – сказал замдиректора ФСИН.

Дело расследует ФСБ России.

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