Суд арестовал начальника ростовского ГУ ФСИН за разглашение гостайны

Начальник ростовского ГУ ФСИН Муслим Даххаев заключен под стражу по решению суда в рамках дела о разглашении гостайны.

«Под стражу», – сказал судья, сообщает ТАСС.

Напомним, Даххаев и его заместитель были задержаны по подозрению в должностных преступлениях. Даххаев подозревается в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.