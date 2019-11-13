Дело начальника ростовского ГУ ФСИН засекретили

Дело начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Максима Даххаева засекречено, сообщил адвокат чиновника Александр Заманский.

По словам адвоката, «дело не имеет никакого коррупционного уклона, как писали в некоторых источниках», «признаки коррупционных преступлений не вменяются», передает ТАСС.

«Мной дана подписка о неразглашении, дело засекречено», – сообщил Заманский.

Напомним, в среду сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и его заместителя. В тот же день суд арестовал начальника ростовского ГУ ФСИН за разглашение гостайны.

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