Дом Моралеса ограбили

В Боливии ограблен дом Эво Моралеса, который на фоне беспорядков ушел с поста президента страны, сообщила министр здравоохранения Габриэла Монтаньо.

Монтаньо заявила, что дом Моралеса ограбила оппозиция.

«Чего они хотят? Хватит насилия», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Razon.

В Ла-Пасе продолжаются беспорядки, поджоги и нападения на дома чиновников. По данным СМИ, сожжены уже 15 автобусов.

Моралес подтвердил, что «группы преступников напали» на его дом. По словам экс-президента, «переворот подрывает верховенство закона».

Кроме того, Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест. Ордер он назвал «незаконным».

Напомним, Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников в Боливии. Однако это не остановило беспорядки, нападению подверглось посольство Венесуэлы. Самого Моралеса разыскивает полиция.