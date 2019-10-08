Минск анонсировал снижение закупок российского газа

Белоруссия считает возможным снижение объемов закупки российского газа в связи с запуском Белорусской АЭС, заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

«Он (объем закупок – прим. ВЗГЛЯД) может быть ниже того объема, который будет потреблен в этом году – в районе 20 млрд кубических метров», – передает ТАСС слова главы белорусского минэнерго.

Каранкевич заявил также, что Белоруссия и Россия определятся с ценой на природный газ для республики на 2020 год после подготовки интеграционных дорожных карт.

«Планируются встречи (с российской стороной – ред.), в том числе и на этой неделе», – сказал Каранкевич журналистам на полях Белорусского энергетического экологического форума.

Напомним, 1 октября вице-премьер республики Игорь Ляшенко заявил, что вопрос о стоимости российского газа для Белоруссии решится к встрече президентов двух стран, которая состоится в декабре.

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