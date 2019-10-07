Лукашенко рассказал о порке сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кого из сыновей порол ремнем.

Он заявил, что не сторонник наказаний детей. Однако иногда делать это необходимо, заявил Лукашенко. Президент Белоруссии считает, что следует учитывать ситуацию.

«Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно», – приводятся слова Лукашенко на сайте белорусского президента.

Рассказывая о наказании своих сыновей, Лукашенко пояснил, что «Виктор, как старший, часто получал», а вот «средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом».

«Младшего, ему пятнадцатый год, я вообще никогда не наказывал», – заявил Лукашенко, добавив, что тот «этого не заслуживал».

Как заявил президент Белоруссии «это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо».

В апреле пользователи интернета сравнили Николая Лукашенко, третьего сына президента Белоруссии, с британским принцем. Александр Лукашенко не раз привлекал сына к участию в различных мероприятиях, включая встречи с мировыми лидерами. В 2016 году Лукашенко пришлось объяснять исчезновение сына из медиапространства.