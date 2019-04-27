Сына Лукашенко сравнили с британским принцем

Пользователи интернета активно обсуждают внешность 14-летнего Николая Лукашенко, сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишут СМИ.

Лукашенко-младшего сфотографировали вместе с отцом в Китае. Николай Лукашенко «сменил имидж, буквально взорвав медиапространство своей элегантной аристократической внешностью», пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что пользователей соцсетей «восхитила» внешность Лукашенко-младшего, его сравнили с британским принцем Уильямом.

А парнишка-то вырос! Уже и не скажешь — Коленька Лукашенко. Николай! Больше фото: https://t.co/QzASgcS6QY — «Вот так» СНГ и мир (@Belsat_RU) 26 апреля 2019 г.

Александр Лукашенко на протяжении многих лет брал с собой младшего сына на официальные мероприятия. В 2016 году ему даже пришлось объяснять исчезновение сына из медиапространства.