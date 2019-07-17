Лукашенко взял сына на встречу с Путиным на Валааме

Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко побывал вместе с отцом и Владимиром Путиным на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

«Между двумя президентами: Николай Лукашенко тоже приехал на Валаам», – написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Он также опубликовал видео, как Николай Лукашенко и главы государств ставят свечи в церкви.

Между двумя президентами: Николай Лукашенко тоже приехал на Валаам pic.twitter.com/3k8jWhrJJc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся на Валааме, сегодня у них «день неформального общения», а вечером они отправятся в Санкт-Петербург.

Александр Лукашенко и ранее привлекал сына к участию в различных мероприятиях. В 2016 году Лукашенко пришлось объяснять исчезновение сына из медиапространства.

А в начале 2019 Николай играл в хоккей с Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

Также сообщалось, что Николая Лукашенко сравнили с британским принцем.