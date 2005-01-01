Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко после официальной части продолжилась хоккейным матчем с участием президентов России и Белоруссии.

«Путин и Лукашенко сейчас сыграют в хоккей: Александр Григорьевич отрабатывает выход один в ноль, но пока получается не очень», - сообщил в своем Twitter присутствовавший на переговорах лидеров двух стран спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Он же отметил, что Александр и его сын Николай Лукашенко вышли на лед под одним и тем же номером. На видео видно, что это номер 01.

Маленькие хоккейные хитрости: Николай и Александр Лукашенко вышли на лед под одним номером pic.twitter.com/sc8wnkjMO2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 февраля 2019 г.

О спортивных планах Путина было известно из сообщения секретаря Кремля Дмитрия Пескова, комментировавшего полученную при спортивной встрече со сборной по дзюдо в Сочи травму президента. По словам Пескова, Путин лишь несильно ударил палец, чувствует себя хорошо и вполне готов к матчу.