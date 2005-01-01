Песков прокомментировал спортивную травму Путина

Президент Владимир Путин во время тренировки лишь немного ударил палец и сейчас прекрасно себя чувствует, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Чувствует прекрасно, и сейчас он собирается на встречу с президентом (Белоруссии Александром) Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он уточнил, что Путин во время одного из захватов просто немного ударил палец.

«Но это обычная травма, ничего здесь страшного, это как таковая не травма просто. Спорт есть спорт», – отметил он.

Между тем вице-президент Федерации дзюдо России, двукратный призер Олимпийских игр Тамерлан Тменов отметил, что травмы, подобные полученной Путиным, характерны для дзюдоистов.

«Обычно характер повреждений незначительный и срок восстановления работоспособности руки небольшой. Но, конечно же, каждый случай надо рассматривать в отдельности», – рассказал он.

Ранее в пятницу стало известно, что на тренировке с дзюдоистами в Сочи Путин повредил палец на правой руке.

Напомним, Путин вышел на татами в Сочи со сборной по дзюдо.