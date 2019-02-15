Песков анонсировал новое спортивное мероприятие Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут поиграть в хоккей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня два президента сделают акцент на всестороннем сотрудничестве в области образования, культуры и спорта. Собственно, вот это гуманитарная сфера, она представляет ключевое значение для в целом общего развития на двусторонней повестке дня, они выслушают доклады министров культуры, министров образования и министров спорта, которые также в этих переговорах будут участвовать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он отметил, что это новый и интересный формат, который подчеркивает значение, которое стороны придают углублению партнерских отношений.

Песков добавил, что общение с Лукашенко продолжится в разных форматах.

«Мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня», – отметил он, добавив, что встреча начнется в образовательном центре «Сириус».

В среду Путин и Лукашенко вместе покатались на одном из склонов Сочи на лыжах.

А в четверг Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи.