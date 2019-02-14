Опубликовано видео тренировки Путина со сборной России по дзюдо в Сочи

Глава российского государства Владимир Путин вышел на татами в Сочи со сборной по дзюдо, видео тренировки опубликовано в интернете.

Переодевшийся в кимоно Путин выполняет упражнения вместе со спортсменами на татами спорткомплекса «Юг-спорт», передает РЕН ТВ.

Президент выполнил упражнения в паре с Натальей Кузютиной, бронзовой чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В какой-то момент спортсменке удалось провести бросок, чем она заслужила одобрение Путина, который ее обнял и поцеловал, передает РИА «Новости».

После этого Путин также поборолся с победителями турнира дзюдоистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне Мансуром Исаевым и Тагиром Хайбулаевым, чемпионом Игр-2016 в Бразилии Бесланом Мудрановым, отработал приемы со старшим тренером Виталием Макаровым и другими спортсменами.

Путин заявил, что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без «розовых очков», передает ТАСС.

«Все начинает получаться, такое комплексное воздействие», – сказал он, добавив, что высококлассный спортсмен «там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом – с ним безопасно». Президент отметил, что с такими спортсменами ему легче и надежнее.

Напомним, о планах президента выйти на татами со сборной по дзюдо рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.