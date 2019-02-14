Путин посетил центр спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи

Президент России Владимир Путин приехал в центр спортивной подготовки сборных и клубных команд «Юг-спорт» в Сочи.

Ожидается, что российский лидер пообщается со спортсменами, среди которых будут представители сборных команд России по боксу, дзюдо и вольной борьбе, пишет ТАСС.

В спортцентре Путина встретили спортсмены и чемпионы, а также дети разных возрастов, которые приходят сюда на тренировки.

В спортцентре президенту рассказали, что комплекс является крупнейшим на юге России и предоставляет условия для подготовки спортсменам по 54 летним и зимним видам спорта, а ежегодно здесь проходит более 300 тренировочных сборов. За три года существования комплекс принял более 100 международных и российских соревнований, включая тхэквондо, карате, фехтованию и настольному теннису.

В «Юг-спорт» Путин приехал после продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран.