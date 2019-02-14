Путин решил выйти на татами со сборной России по дзюдо

Президент Владимир Путин планирует выйти на татами в Сочи со сборной по дзюдо, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо, он давно вместе с ними не тренировался», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Путин не раз уже проводил подобные мероприятия.

«Может быть, будут и детишки из школ дзюдо. По крайней мере, сейчас президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего рабочего дня», – уточнил представитель Кремля.

Ранее Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко покатались на лыжах в Сочи, сделав перерыв в своей встрече, ради которой президент Белоруссии прилетел в Россию.