Путин получил спортивную травму

Российский президент Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец на правой руке, сообщают информационные агентства.

Палец Путин повредил, тренируясь с чемпионом Олимпиады-2016 Бесланом Мудрановым, передает ТАСС.

Проблему решили с помощью пластыря, после чего президент продолжил тренировку.