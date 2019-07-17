Путин и Лукашенко побывали на службе в монастыре на Валааме

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

Главы государств посетили службу в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре, который в начале XX века включал 13 скитов и 21 часовню, большинство скитов к настоящему времени восстановлено.

После службы Путин и Лукашенко отправились в скит во имя Всех святых – так называемый Всесвятский скит, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у Путина и Лукашенко на Валааме «день неформального общения».

«На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов и музей Валаама, то есть программа достаточно насыщенная», – уточнил он.

По информации Пескова, вечером главы государств вернутся в Санкт- Петербург, где 18 июля примут участие в официальных мероприятиях, одно из которых – форум регионов России и Белоруссии.

Путин и Лукашенко на Валааме: Президенты России и Белоруссии приехали в Спасо-Преображенский храм pic.twitter.com/IF4dGwpqu2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 июля 2019 г.

Напомним, Владимир Путин каждый год приезжает на Валаам.