Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52

Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.

Кадры маневров опубликовал телеканал «Звезда».

Экипажи «Аллигаторов» выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.

Сообщается, что время на поиск и уничтожение целей было ограничено. Такой навык летчикам необходим при сопровождении транспортных вертолетов и при разведке.

Ранее американский портал Business Insider сравнил российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64 «Апач», отметив, что вертолет концерна «Камов» может похвастаться большей огневой мощью и лучшей маневренностью.

Ка-52 «Аллигатор» – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Вооружен автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, авиабомбами.

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