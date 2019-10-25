Минск передумал брать госкредит у России на 600 млн долларов

Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит на 600 млн долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов республики Максим Ермолович.

«Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем», – сказал Ермолович, передает РИА «Новости».

По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в 2019 году и «есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год». «Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет», – добавил он.

Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов сообщил в апреле, что Минск получит от Москвы кредит на 600 млн долларов. По его словам, Белоруссия может получить дополнительный транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.

Позже в мае сообщалось, что Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая, полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом России.

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