Белоруссия нашла кредитора взамен России

Белоруссия в 2019 году планирует привлечь кредит от Банка развития Китая, полученная сумма может быть сопоставима с возможным госкредитом России, об этом заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

«Мы подписали с Банком развития Китая меморандум о сотрудничестве и намерены выйти на кредитное сотрудничество в этом году», – пояснил министр «Интерфаксу».

Отмечается, что сумма обсуждаемого госкредита от России составляет 0,6 млрд долларов.

Белорусский чиновник пояснил, что китайский кредит может стать альтернативой российским вложениям.

Напомним, министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов сообщал в апреле, что Минск получит от Москвы кредит на 600 млн долларов. По его словам, Белоруссия может получить дополнительный транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.