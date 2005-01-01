Россия сообщила о кредитах для Белоруссии на 800 млн долларов

Минск получит от Москвы кредит на 600 млн долларов, а также может получить транш кредита на 200 млн долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития, сообщил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Российский государственный финансовый кредит пойдет на «рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным» Москвой займам, передает РИА «Новости».

Минск также выполнил требования, необходимые, чтобы получить седьмой транш Евразийского фонда, что дает последнему «основание для принятия положительного решения о выделении денег». Транш Белоруссия может получить до конца месяца. Деньги направят на обеспечение сбалансированности бюджета страны.

В начале марта глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы хотят быть вместе с Россией, но при этом «жить в своей квартире».

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