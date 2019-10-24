США потребовали от стран НАТО делиться с Саудовской Аравией средствами ПВО

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты намерены призывать членов НАТО предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии для защиты от угроз.

«Недавно я имел возможность посетить Саудовскую Аравию, где встречался с американскими военными, которые помогают Саудовской Аравии защищаться от иранских провокаций. На двусторонней основе я буду призывать некоторых партнеров по альянсу рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО, чтобы предотвращать конфликт в регионе», – сказал Эспер, передает РИА «Новости».

Ранее наследный принц и глава минобороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объяснил, почему ПВО королевства не смогла отразить атаки дронов на нефтяные объекты. Он указал, что американские ракетные системы Patriot и Hawk не предназначены для уничтожения беспилотников.

В России заявили, что Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересовались российскими системами ПВО.