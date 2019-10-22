Для российской бронетехники разработали новый боевой модуль

Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал боевой модуль калибра 57 мм, рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

«Они [Минобороны России] выбирают, у нас есть два боевых модуля. УВЗ (корпорация «Уралвагонзавод», входит в Ростех) и «Высокоточка» сделала», – передает ТАСС ответ Абрамова на вопрос о предложениях Ростеха по перевооружению бронетехники на калибр 57 мм.

Он подчеркнул, что новый модуль еще нигде не демонстрировался.

В пресс-службе Ростеха уточнили, что в основе модуля, у которого еще нет названия, – автоматическая пушка.

Напомним, в марте сообщалось, что в России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире. Эксперт объяснил уникальность этого снаряда.

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