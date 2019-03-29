Эксперт объяснил уникальность создаваемого в России артиллерийского снаряда 57-мм

«России нужен умный снаряд меньшего калибра, чтобы повысить боевое могущество артиллерийской установки и превратить ее в высокоточное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя новость о разработке в России высокоточного снаряда, не имеющего аналогов в мире.

«57-миллиметровый калибр в целом – это калибр, который в нашей стране разрабатывался до 70-х годов. Тогда было исполнено зенитное орудие С-60, а также ЗСУ-57/2 – это уже мобильная установка, которую называли «адской молотилкой». Использовать эта пушка могла два снаряда: один бронебойный, а второй можно было использовать против воздушных целей, потому что он был осколочно-фугасного типа», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Потом долгое время этот калибр оставался в тени, но вопрос о зенитной артиллерии, которая могла бы сопровождать войска на марше, заставил нас вернуться к этим разработкам. Они сделаны на основе боевого модуля АУ-220 – усовершенствованной версии орудия С-60. А раз появился новый модуль – нужно, помимо уже существующих снарядов, обновить арсенал боеприпасов», – пояснил собеседник.

По словам эксперта, сама технология управляемого снаряда уже отработана – у России уже есть снаряд «Краснополь» на калибр 152 мм, который обеспечивает самоходным артиллерийским установкам точную стрельбу по стационарным и подвижным объектам.

Надо было сделать аналог «Краснополя», но меньших размеров, пояснил Леонков. С 70-х годов на снаряде стоит лазерная полуактивная головка самонаведения — «подсвечивается цель, и он ее поражает». Но это большой калибр, а нам нужен умный снаряд меньшего калибра, чтобы повысить боевое могущество артиллерийской установки и превратить ее в высокоточное оружие, считает эксперт. «Точность – это главный показатель для такого оружия. Причем, на Западе аналогов такого калибра нет», – подчеркнул Леонков.

Орудие, оснащенное таким снарядом, по словам Ленкова, может в бою быстро переключаться от воздушных к наземным целям: «Одна из воздушных мишеней для таких снарядов – дроны. Если вы точно попадаете в место, где летит стая беспилотников, и снаряд там разорвется – они посыпятся. Затем вы тут же перезаряжаете, ставите бронебойный заряд и дальше ведете огонь по наземной цели с очень высокой степенью точности».

Как сообщала в пятницу газета ВЗГЛЯД, в России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире. Об этом заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.

«Мы развиваем направление высокоточных управляемых артиллерийских боеприпасов, ведем работы по созданию перспективного, не имеющего аналогов в мире, 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия занялась созданием «суперснаряда» с оптической системой наведения.