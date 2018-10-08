В США узнали о российском «суперснаряде»

Россия занялась созданием «суперснаряда» с оптической системой наведения, пишут американские СМИ.

Статья с названием «Супер-пуля Путина: Действительно ли Россия разрабатывает оптически-управляемый артиллерийский снаряд?» появилась в американском издании The National Interest. Журналисты обратили внимание на заявление руководства «Техмаша» о работе над проектом нового 152-мм корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов.

В статье отмечается, что первые управляемые снаряды начали создавать в 1980-х годах. Тогда на вооружение ВС США поступили 155-миллиметровые снаряды M172 Copperhead, которые впоследствии использовались в иракских военных кампаниях. В 1986 СССР выпустил 152-миллиметровый управляемый снаряд «Краснополь».

Журналисты отмечают, что при создании нового снаряда Россия может применить совершенно новый подход. Бомбы со спутниковой навигацией используют GPS-сигнал, однако российские разработчики могут управлять снарядами с помощью электрооптической системы наведения.

Автор задается вопросом, сделают ли новый снаряд самонаводящимся или его полет будет контролировать оператор «с помощью джойстика».

Ранее заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщал, что ведется работа над концепцией нового 152-мм корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов. Снаряд после выстрела будет лететь по баллистической траектории, при приближении к цели он станет «корректировать траекторию» за счет «собственной системы управления». Предполагается, что новый снаряд будет дешевле управляемых снарядов типа «Краснополь», но дороже обычных боеприпасов.