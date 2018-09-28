Стало известно о работе над новым высокоточным корректируемым снарядом

Взгляд
28 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 06:57  |  vz.ru
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Мотивы новых американских санкций вовсе не политические

США бьют по реальным конкурентам «Боинга» Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Санкции против 12 российских предприятий, введенные США на этой неделе, имеют настолько очевидный экономический смысл, что никакого двойного толкования их быть просто не может. Американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента, которого они неожиданно обрели в лице российского гражданского самолетостроения. А политикой тут и не пахнет. Подробности...
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Доклад России по Крыму в СПЧ ООН довел украинскую делегацию до истерики

Российским представителям в СПЧ ООН пытались запретить использовать слово «Крым» и даже угрожалиФото: Guenter Fischer//imagebroker.com/Global Look Press
«Такого прорыва информационной блокады в отношении Крыма еще не было. Доклад российской делегации по Крыму в Совете ООН по правам человека – это первая «ласточка», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов. По его словам, доклад стал шоком для украинской делегации. Подробности...
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Ил-20 погубила поразительная случайность

Высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России, рассказал предварительные итоги расследования по факту катастрофы Ил-20Фото: кадр из видео
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства гибели российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии. Данная катастрофа может оказаться наиболее уникальным примером поражения воздушной цели в истории авиации. Предварительные итоги расследования, проведенного по факту катастрофы Ил-20, разъясняют все нестыковки заявлений как российского Минобороны, так и Израиля. Подробности...
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Почему чернокожий министр ДНР перешел на сторону Киева

Отец Алию Камары гражданин Сьерра-Леоне, но для Донбасса он в полной мере «местный» и «свой»Фото: кадр из видео
У СБУ неслыханная удача: с территории ДНР удалось вывезти бывшего министра продовольствия Алию Камару, который теперь считается одним из самых высокопоставленных перебежчиков и рассказывает на камеру о «российской оккупации». Да, этот человек – предатель. Но это хороший человек. И его история настолько трагична, что Камару можно только пожалеть. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...

С гуглом по жизни

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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Замена удалёнщика Джонсона на удалёнщика Иванова

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Квалификация и трудолюбие весьма щедро оплачиваются в современном мире, и если кому-то не нравится средняя зарплата в России, он может теперь, не вставая с кресла, получать среднюю зарплату в Германии или в США. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Стало известно о работе над новым высокоточным корректируемым снарядом

          28 сентября 2018, 05:29

          Текст: Антон Антонов

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          Ведется работа над концепцией нового 152-мм корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

          Он рассказал, что пока у снаряда нет названия, идет верстка «технического задания и облика нового боеприпаса». В ближайшее время планируется приступить к разработке, передает ТАСС.

          Снаряд после выстрела будет лететь по баллистической траектории. Приблизившись к цели, он станет «корректировать траекторию» за счет «собственной системы управления», сказал Кочкин.

          Трудность связана с внедрением управляющей системы, так как снаряд подвергается высоким динамическим нагрузкам. Кочкин отметил, что «оптика при высокой скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду не будет работать».

          Возможно, корректировать траекторию будут с помощью аэродинамических поверхностей на взрывателе или реактивных минидвигателей.

          Ожидается, что новые снаряды окажутся дешевле «Краснополя», но «дороже обычных снарядов».

          «Техмаш» пока собирается вести работу за собственные средства, так как в госпрограмму вооружений она не включена.

          Напомним, «Краснополь» – высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.


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