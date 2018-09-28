Стало известно о работе над новым высокоточным корректируемым снарядом

Ведется работа над концепцией нового 152-мм корректируемого снаряда для артиллерийских комплексов, сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Он рассказал, что пока у снаряда нет названия, идет верстка «технического задания и облика нового боеприпаса». В ближайшее время планируется приступить к разработке, передает ТАСС.

Снаряд после выстрела будет лететь по баллистической траектории. Приблизившись к цели, он станет «корректировать траекторию» за счет «собственной системы управления», сказал Кочкин.

Трудность связана с внедрением управляющей системы, так как снаряд подвергается высоким динамическим нагрузкам. Кочкин отметил, что «оптика при высокой скорости вращения до 30 тыс. оборотов в секунду не будет работать».

Возможно, корректировать траекторию будут с помощью аэродинамических поверхностей на взрывателе или реактивных минидвигателей.

Ожидается, что новые снаряды окажутся дешевле «Краснополя», но «дороже обычных снарядов».

«Техмаш» пока собирается вести работу за собственные средства, так как в госпрограмму вооружений она не включена.

Напомним, «Краснополь» – высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.