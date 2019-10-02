В Кремле оценили принятие Киевом «формулы Штайнмайера»

Принятие Украиной «формулы Штайнмайера» является позитивным фактом и важным шагом на пути достигнутых ранее договоренностей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Само подтверждение «формулы Штайнмайера», которая, кстати говоря, была принята всеми участниками «нормандской четверки», включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что стороны и дальше пойдут по пути реализации минских договоренностей, поскольку «это является единственным возможным способом для урегулирования украинского конфликта на юго-востоке этой страны».

Также Песков заявил, что после подписания украинской стороной «формулы Штайнмайера» все стороны будут работать над перспективами проведения саммита в нормандском формате.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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