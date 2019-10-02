В Белоруссии отметили значение «формулы Штайнмайера» для мира на Украине

МИД Белоруссии приветствует согласование «формулы Штайнмайера» по итогам заседания Контактной группы в Минске и считает это значимым шагом для имплементации Минских договоренностей и установления мира на Украине, заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«Искренне приветствуем достигнутые по итогам [заседания] трехсторонней Контактной группы договоренности о разведении с 7 октября сил на двух участках линии соприкосновения. Согласование «формулы Штайнмайера» – значимый шаг в имплементации Минских договоренностей и установлении мира в Украине», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые Контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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