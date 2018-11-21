Савченко сочла «объединительный собор» предвыборным ходом Порошенко

Так называемый объединительный собор на Украине лишен «духовности», он стал частью предвыборной кампании президента страны Петра Порошенко, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Ее удивило, что на «соборе» присутствовал Порошенко. По мнению Савченко, там проходила «предвыборная кампания» президента, но не было «никакой молитвы и никакой духовности», пишет NewsOne.

Савченко считает, что политикам не следовало появляться на «соборе», который должен был проходить без политического давления, передает РИА «Новости».

Савченко выразила уверенность, что со временем «на Украине церкви объединятся по доброй воле, а не под давлением», причем произойдет объединение «не из-за священников или церковнослужителей, а благодаря общинам».

Украинцы хотят иметь общую родину, дружбу, один дух и одну церковь, сказала Савченко, добавив: «У нас уже есть один Бог. Нечего его делить на разные церкви».