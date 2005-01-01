Савченко сильно похудела за время 50-дневной голодовки

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, похудела на 17 кг за время 50-дневной голодовки.

«Надежда сейчас весит 68 кг. Была 85, стала – 68. Она принимает витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, потому что ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя», – рассказала сестра депутата Вера Савченко, сообщает «Украинская правда».

Операцию пришлось сделать, так как у Савченко «покрошились зубы» еще во время голодовки в России, но она не успела их вылечить.

Вера Савченко также отметила, что у ее сестры день рождения, и они с мамой привезли ей в СИЗО торт.

Кто будет представлять интересы Савченко, она комментировать не стала. «Она все скажет сама на суде», – сказала она.

Ранее в пятницу стало известно, что Надежда Савченко отказалась от услуг адвокатов Олега Соловья и Дмитрия Бугая.

В начале апреля она отказалась сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.