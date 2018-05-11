Савченко отказалась от адвокатов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, отказалась от услуг адвокатов, сказал ее защитник Олег Соловей.

«Она сегодня при мне и при (Дмитрии) Бугае подписала отказ от всех адвокатов», – передает слова защитника РИА «Новости».

Соловей рассказал, что отношения прекращены из-за «грубого вмешательства ее сестры Веры Савченко в ведение адвокатского процесса».

Сама Вера Савченко сообщила агентству, что ее сестра голодает 50-й день.

В начале апреля сообщалось, что Савченко отказалась сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом, так как она никогда не хотела, чтобы он участвовал в деле.

Ранее сообщалось, что Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием сестры.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.