Савченко отказалась от семейного адвоката

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов, решила отказаться сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом, заявила ее сестра Вера Савченко.

«Чевгуз присоединился (к делу) на мою просьбу из-за мамы, потому что она с ним знакома. У Надежды никогда не было желания, чтобы он был в деле... Поэтому это ее желание с ним попрощаться... У Нади как были адвокаты, так они и остаются», – передает РИА «Новости» слова Веры Савченко в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Она заявила также, что ей ничего неизвестно об экспертизе с применением полиграфа, которую в четверг должна пройти Надежда Савченко.

«Я надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомлены с материалами дела», – сказала она.



Ранее сообщалось, что Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием сестры.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.