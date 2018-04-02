Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

Сестра депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко Вера обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием депутата Верховной Рады.

«Прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией о преследовании моей сестры Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», – цитирует Веру Савченко РИА «Новости».

Также сестра парламентария призвала президента поднять на международном уровне вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков.

Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось. Также Савченко заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.