Состояние Савченко ухудшилось до кровавой рвоты

Состояние здоровья арестованного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко резко ухудшилось – у нее наблюдается кровавая рвота.

Об этом сообщила сестра Савченко Вера в эфире «Громадського радио».

Она заявила, что Савченко не акцентирует внимание на вопросе здоровья, однако «когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело».

Вера Савченко уточнила, что, по словам врача в следственном изоляторе, депутату дают таблетки от желудка, также она попросила капли для носа.

В свою очередь Надежда Савченко по-прежнему пьет только воду.

Ранее Вера Савченко рассказывала о плохих условиях содержания ее сестры в СИЗО.

Напомним, Шевченковский суд Киева арестовал депутата Надежду Савченко, которую ГПУ заподозрила в подготовке теракта в украинском парламенте. Савченко в ответ в суде объявила голодовку.

Позже она заявила о намерении участвовать в выборах президента Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Савченко превратилась на Украине из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.