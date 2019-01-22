Диспетчер не поверила сообщению о захвате самолета «Аэрофлота»

Диспетчер не поверила сообщению пилота «Аэрофлота» о захвате воздушного судна, следующего рейсом Сургут – Москва, и трижды требовала подтвердить информацию.

Это следует из части переговоров между командиром экипажа рейса SU1515 с землей, которая оказалась в распоряжении Рен ТВ.

При помощи специального кода, который отправляется к диспетчеру через радиолокационный ответчик, пилот воздушного судна имеет возможность сообщить о захвате (код 7500), потере связи (код 7600), аварии (7700) и других нештатных ситуациях.

Воспользоваться ответчиком командир экипажа может, чтобы не сообщать о проблемах вслух. Например, если ему угрожают оружием. В результате диспетчер видит код вместе с отметкой о местоположении самолета.

Пилот захваченного судна отправил на землю код 7500, однако диспетчер не поверила сигналу и трижды просила подтвердить информацию о захвате. Ответа от борта не было – и диспетчер сообщила коллегам об отсутствии связи.

Позже выяснилось, что борт действительно был захвачен. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения Павел Шаповалов заставил сменить курс на Афганистан. Экипаж уговорил злоумышленника сделать дозаправку в Ханты-Мансийске, где его задержали.

Пассажиры рассказали о том, что происходило на борту самолета во время ЧП, а из самолета было опубликовано видео задержания преступника. Знакомая Шаповалова сообщила о проблемах с психикой у угонщика после случая из прошлого.