НАК подтвердил смену курса самолета «Аэрофлота» по требованию пассажира

Самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров; в данный момент злоумышленник остается на борту, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Самолет, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в Ханты-Мансийске», – передает РИА «Новости» сообщение информационного центра НАК.

К зданию аэропорта Ханты-Мансийска прибыли сотрудники Следственного комитета (СК); территория оцеплена, пассажиров и журналистов внутрь не пускают. Снаружи дежурят сотрудники полиции.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что пассажира, из-за действий которого был изменен маршрут самолета, могут обвинить по ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта», передает ТАСС. Статья предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет; если пассажир был вооружен, «ему может грозить от семи до 12 лет».

Ранее появилась фотография 41-летнего Павла Ш., который, предположительно, пытался захватить самолет Сургут – Москва, потребовав развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

По данным Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске; сообщалось, что экипажу удалось уговорить пассажира, который потребовал изменить маршрут следования лайнера, сделать дозаправку.

В «Аэрофлоте» отказались комментировать ситуацию. В аэропорту Кабула заявили, что не получали обращений с просьбой принять самолет.