Опубликовано фото вероятного виновника экстренной посадки самолета Сургут – Москва

Взгляд
22 января, вторник  |  Последнее обновление — 16:01  |  vz.ru
Разделы

В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Грузия и Украина возвращают «украденное Россией» по-разному

Так выглядит пункт пропуска на границе между Грузией и Южной Осетией – куда более мирно, чем блокпосты между Украиной и республиками НовороссииФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Грузия вновь выступила с миролюбивыми предложениями в адрес Абхазии и Южной Осетии. Это резко контрастирует с той агрессивной политикой, которую ведет Киев против непризнанных республик Новороссии. Внешне кажется, что и Украина, и Грузия должны бороться с сепаратистскими тенденциями одинаково. В чем же причина подобного расхождения? Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Вселенскиий флешмоб добровольной квазикастрации

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Согласно последним исследованиям в кои-то веки не британских, но американских учёных, «мужественность» и все её традиционные составляющие отныне следует считать вредными для здоровья. В буквальном смысле всех употреблённых слов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

Андрей Бабицкий, журналист
Культ так называемых киборгов – украинских военных, погибших в донецком аэропорту – относится к разряду тех мифов, которым так или иначе предстоит быть развенчанными. Его деконструкция представляется неизбежной. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Излюбленная тема украинских контрабандистов

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...
    Перейти а раздел…

    За что смеялись над Собчак

    Обсуждение: 16 комментариев

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

      Перейти а раздел…

      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
      Подробности...

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?
        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина крушения Ту-22М3 под Мурманском
          Появилось видео посадки изменившего курс самолета «Аэрофлота»В Газпроме оценили решение суда списать долги жителей ЧечниРаскрыт важный пункт мирного договора России и ЯпонииФранция пожаловалась на наплыв грузин
          Дана оценка действиям командира «захваченного» рейса Сургут – МоскваУкраина обиделась на сокращение своего представительства в ПАСЕВ США заявили о победе Москвы над Вашингтоном «без единого выстрела»Конфликт бизнесмена с похитителями в Москве попал на видео
          Горящие в Черном море суда ходили под «черным» флагомАмериканские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны СШАПорошенко сказал, когда украинцы почувствуют «улучшение жизни»В Южной Осетии из-за прекращения сообщения с Россией начались проблемы с продуктами

          Главная тема


          Почему российские женщины в космосе уступают американкам

          служебная проверка


          Прокурора Чечни обязали выступить против списания долгов за газ

          «Нос хорошо ему разбили»


          Стали известны подробности драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

          система ПВО


          Почему «Панцирь» оказался уязвим для ВВС Израиля

          Видео

          серьезные потери


          Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

          наследие 1990-х


          Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

          катастрофа на дальнем востоке


          Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34

          ниже уровня моря


          Украине предсказали глобальную катастрофу

          мирный договор


          Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев

          «Архипелаг ГУЛАГ»


          Алексей Колобродов: Невозможно представить китайского Солженицына

          Париж в огне


          Дарья Митина: «Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

          Война на Украине


          Андрей Бабицкий: Аэропорт Донецка не назовут в честь фальшивых героев

          на ваш взгляд


          Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?

          Опубликовано фото вероятного виновника экстренной посадки самолета Сургут – Москва

             22 января 2019, 14:25
          Фото: РЕН ТВ
          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Появилась фотография Павла Ш., который предположительно пытался захватить самолет Сургут – Москва.

          Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, его привлекали к ответственности по делу о неуплате алиментов, кражах, нарушении ПДД, сообщает «Рен-ТВ».

          Мужчине 41 год, он может быть психически нездоров, сообщил источник «Интерфакс».

          В транспортной прокуратуре Сургута сообщили, что информация о произошедшем проверяется.

          Ранее во вторник стало известно, что пассажир самолета Boeing 737 под рейсовым номером AFL1515 , направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

          Предположительно, изменить маршрут потребовал 41-летний Павел, который сидел на месте 14А. Сообщалось, что мужчина мог быть вооружен.

          Затем самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и запросил посадку в Ханты-Мансийске. По данным Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске. Эту информацию подтвердили в «Аэрофлоте».

          На борту находится 69 пассажиров и семь членов экипажа.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............