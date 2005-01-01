Опубликовано фото вероятного виновника экстренной посадки самолета Сургут – Москва

Появилась фотография Павла Ш., который предположительно пытался захватить самолет Сургут – Москва.

Мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, его привлекали к ответственности по делу о неуплате алиментов, кражах, нарушении ПДД, сообщает «Рен-ТВ».

Мужчине 41 год, он может быть психически нездоров, сообщил источник «Интерфакс».

В транспортной прокуратуре Сургута сообщили, что информация о произошедшем проверяется.

Ранее во вторник стало известно, что пассажир самолета Boeing 737 под рейсовым номером AFL1515 , направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Предположительно, изменить маршрут потребовал 41-летний Павел, который сидел на месте 14А. Сообщалось, что мужчина мог быть вооружен.

Затем самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и запросил посадку в Ханты-Мансийске. По данным Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске. Эту информацию подтвердили в «Аэрофлоте».

На борту находится 69 пассажиров и семь членов экипажа.