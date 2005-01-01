Стало известно о попытке угона летевшего в Москву самолета

Пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Самолет под рейсовым номером AFL1515 вылетел из Сургута в 15.00 (13.00 мск). Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту самолета произошла нештатная ситуация, в настоящее время лайнер развернулся и, вероятно, возвращается в аэропорт вылета.

В справочной службе аэропорта Сургута «Интерфаксу» сообщили, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». «У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», – сказали в воздушной гавани.

RT со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет сообщает, что информация об инциденте проверяется.