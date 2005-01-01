Изменивший курс самолет Сургут – Москва запросил посадку в Ханты-Мансийске

Следовавший из Сургута в Москву пассажирский самолет «Аэрофлота» рейсом SU1515, предположительно, захваченный одним из пассажиров, запросил посадку в Ханты-Мансийске.

Самолет «Аэрофлота», который – по данным экстренных служб – был захвачен одним из пассажиров, заходит на посадку в Ханты-Мансийске, сообщает Telegram-канал Mash.

В то же время Telegram-канал Авиадиспетчер сообщает, что с самолетом была потеряна связь.

Предположительно, изменить маршрут потребовал 41-летний Павел, во время взлета он сидел на месте 14А. По данным Рен ТВ, мужчина вооружен.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. После этого самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и направился в обратном направлении.