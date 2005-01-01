Изменивший маршрут из-за вероятной попытки угона самолет приземлился в Ханты-Мансийске

Следовавший из Сургута в Москву самолет «Аэрофлота», который, предположительно, изменил маршрут из-за нештатной ситуации на борту, приземлился в Ханты-Мансийске.

Борт сел на взлетно-посадочную полосу аэропорта в 14.18 мск, после чего подъехал к терминалу, передает РИА «Новости» со ссылкой на авиационныйпортал Flightradar24.com.

Информацию о приземлении самолета в Ханты-Мансийске подтвердили в «Аэрофлоте».

Ранее стало известно, что пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.