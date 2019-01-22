«Аэрофлот» и НАК отказались комментировать ситуацию с рейсом Сургут – Москва

Представители «Аэрофлота» отказались комментировать ситуацию со своим рейсом SU1515 Сургут – Москва, изменившим маршрут.

«Мы не комментируем, рекомендуем обратиться в Национальный антитеррористический комитет», – заявил РИА «Новости» представитель авиакомпании.

Однако в НАК также отказались от комментариев.

В то же время источник в экстренных службах сообщил, что «на борту произошел факт хулиганства», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. После этого самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и запросил посадку в Ханты-Мансийске.

Предположительно, изменить маршрут потребовал 41-летний Павел, во время взлета он сидел на месте 14А. По данным Рен ТВ, мужчина вооружен.