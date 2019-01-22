Аэропорт Кабула прокомментировал сообщения об угоне российского самолета

В аэропорту Кабула не получали обращений с просьбой принять самолет «Аэрофлота», летевший из Сургута и изменивший маршрут из-за нештатной ситуации, сообщили в организации.

«Мы не получили никаких уведомлений, или электронных писем, или просьб к официальным лицам в администрации аэропорта по этой теме», – цитирует РИА «Новости» координатора диспетчерской башни аэропорта в Кабуле.

Ранее появилась фотография 41-летнего Павла Ш., который предположительно пытался захватить самолет Сургут – Москва, потребовав развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Представители «Аэрофлота» отказались комментировать ситуацию со своим рейсом SU1515 Сургут – Москва, изменившим маршрут.

По данным Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске.