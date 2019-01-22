Экипаж самолета уговорил требовавшего изменить маршрут пассажира на дозаправку

Экипажу самолета «Аэрофлота» удалось уговорить пассажира, который потребовал изменить маршрут следования лайнера, на дозаправку в Ханты-Мансийске.

В данный момент не меньше 10 экипажей полиции дежурят на подъезде к аэропорту Ханты-Мансийска, где нештатно приземлился самолет «Аэрофлота», передает РИА «Новости».

В аэропорт также выехал вице-губернатор ХМАО Алексей Забозлаев, сообщили в региональном правительстве.

Телеграм-канал Mash сообщает, что лайнер отогнали на самую дальнюю стоянку, к нему приближаются силовики. С борта еще никого не сняли.

Во вторник пассажир самолета Boeing 737, направлявшегося из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан.

Позже стало известно, что лайнер приземлился в Ханты-Мансийске.

Было опубликовано фото вероятного виновника экстренной посадки самолета Сургут – Москва.