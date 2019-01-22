Опубликовано видео задержания захватившего самолет «Аэрофлота» пассажира

В Сети опубликовали видеозапись с кадрами задержания пассажира, захватившего Boeing 737 «Аэрофлота», следовавшего из Сургута в Москву.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Mash, видно, что силовики прорвались в салон самолета и проводят задержание подозреваемого. В это время командир экипажа приказывает пассажирам занять свои места.

По данным канала, у задержанного при себе был пистолет, который сотрудники спецслужб при задержании изъяли.

Ранее СК России раскрыл подробности задержания подозреваемого пассажира, им оказался ранее судимый житель Сургута.

Напомним, мужчина время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске.