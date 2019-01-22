Раскрыты подробности захвата самолета «Аэрофлота»

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир пытался прорваться в кабину пилотов Boeing 737 «Аэрофлота», следовавшего из Сургута в Москву, сообщает СК России.

Злоумышленник требовал изменить курс и говорил, что у него было оружие, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Мужчина был задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута. По факту его действий на борту самолета было возбуждено дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

В Национальном антитеррористическом комитете подтверждали, что Boeing 737 «Аэрофлота» изменил курс по требованию одного из пассажиров. Во время полета он потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Самолет сменил курс и приземлился в Ханты-Мансийске.