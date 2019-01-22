Пассажиры рассказали об обстановке на борту захваченного самолета

На самолете «Аэрофлота», который изменил курс по требованию одного из пассажиров и приземлился в Ханты-Мансийске, нет паники, люди вообще были не в курсе, что у экипажа есть какие-то проблемы, сообщили пассажиры.

«Так и не сказали, что вообще происходит. Там (рядом с самолетом) ничего нет», – рассказали пассажиры в видео, заснятом с борта самолета в Ханты-Мансийске, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пассажирам самолета никто ничего не объяснил, а о проблемах у экипажа люди узнали только после приземления, когда смогли выйти в интернет. На борту нет паники, при этом стюардессы запретили снимать видео.

Командир захваченного самолета сделал пассажирам объявление, в котором призвал всех сохранять спокойствие, сообщив, что сейчас «экипаж ждет дозаправку», которая займет 15 минут.

В Сети появилось видео захода на посадку самолета «Аэрофлота», следовавшего из Сургута в Москву и изменившего маршрут по требованию одного из пассажиров.

Ранее в НАК подтвердили, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boeing 737 изменил курс по требованию одного из пассажиров. В данный момент злоумышленник остается на борту, несмотря на появившиеся сообщения о его задержании.